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Президент Узбекистана принял первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан

Мирзиёев обсудил сотрудничество с Назарбаевым и зампремьера Казахстана

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Главной темой переговоров стало дальнейшее развитием взаимодействия между странами и выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и сотрудничества двух стран в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Президенты отметили, что за короткий срок удалось достигнуть прорывных результатов по всем направлениям. Впервые в истории двусторонних отношений 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане, торжественное открытие состоялось 15 марта в Астане.

Президент Узбекистана принял первого заместителя Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана принял первого заместителя Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Активизировались контакты между регионами и на уровне бизнеса. Увеличились частота авиарейсов, объемы автомобильных и железнодорожных перевозок, возобновлено автобусное сообщение. Расширяются культурно-гуманитарный и туристический обмен.

В ходе беседы главы государств удалили особое внимание вопросам развития добрососедских отношений между странами Центральной Азии. Они остались довольны итогами первого Саммита глав государств региона, прошедшего в марте этого года в Астане.

В тот же день Шавкат Мирзиёев принял первого заместителя премьер-министра Казахстана, сопредседателя Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Аскара Мамина, находящегося в Узбекистане с визитом.

"Президент Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества и совместной реализации перспективных проектов и программ в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах", — говорится в сообщении.

Аскар Мамин поблагодарил Мирзиёева за теплый прием и подтвердил готовность казахстанской стороны к развитию и углублению полномасштабного партнерства между двумя братскими странами в целях безусловной и своевременной реализации договоренностей на высшем уровне.

Отмечается, что комиссия, возглавляемая первыми заместителями премьер-министров двух стран, уже провела 17 заседаний, в том числе последнее — в марте этого года в Астане. Сегодня в первой половине дня в Ташкенте проведены рабочие переговоры сопредседателей Комиссии.

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Аскар Мамин, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Казахстан, Международная политика, Глава государства



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