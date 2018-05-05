Глава УБДД Ташкента оставил свой пост

Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Начальник Управления безопасности дорожного движения Ташкента (бывшее ГАИ — прим. редакции) полковник Барат Маменов оставил свой пост, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эту информацию агентству подтвердил представитель Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента.

"Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев", — отметил собеседник.

Напомним, что с 1 апреля в Ташкенте заработала новая система рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел.

Как отмечал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев, главный критерий оценки рейтинга — это отношение населения к работе сотрудников правоохранительных органов, в том числе непосредственно к их руководителям.