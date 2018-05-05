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Глава УБДД Ташкента оставил свой пост

Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (179)
117150

Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Начальник Управления безопасности дорожного движения Ташкента (бывшее ГАИ — прим. редакции) полковник Барат Маменов оставил свой пост, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эту информацию агентству подтвердил представитель Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента.

Сотрудник ГАИ
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"Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев", — отметил собеседник.

Напомним, что с 1 апреля в Ташкенте заработала новая система рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел.

Как отмечал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев, главный критерий оценки рейтинга — это отношение населения к работе сотрудников правоохранительных органов, в том числе непосредственно к их руководителям.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (179)

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Теги:
УБДД, Узбекистан, Отставки и назначения



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