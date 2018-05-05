Узбекистанцев в Кыргызстане проконсультируют по консульским вопросам

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Посольство Узбекистан в Кыргызстане 11-12 мая проведет выездной консульский прием граждан, временно или постоянно проживающих на территории Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Граждане смогут получить консультации по следующим вопросам:
— постановка на временный и постоянный консульский учет;
— оформление документов на временный выезд за границу;
— оформление документов на выход из гражданства Узбекистана;
— истребование справок о непринадлежности к гражданству РУз;
Выездной консульский прием состоится в здании аппарата полномочного представительства правительства Кыргызской Республики в городе Оше.
Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи по номеру (0312) 98-62-96, или через системы электронной записи на сайте посольства.