Узбекистанцев в Кыргызстане проконсультируют по консульским вопросам

Состоится консульский прием граждан Узбекистана, временно или постоянно проживающих на юге Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Посольство Узбекистан в Кыргызстане 11-12 мая проведет выездной консульский прием граждан, временно или постоянно проживающих на территории Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Граждане смогут получить консультации по следующим вопросам:

— постановка на временный и постоянный консульский учет;

© Foto : Наталия Мельник Мигранты под защитой: в Санкт-Петербурге открылось консульство Узбекистана

- оформление документов на постоянное место жительство в Кыргызстане;

— оформление документов на временный выезд за границу;

— оформление документов на выход из гражданства Узбекистана;

— истребование справок о непринадлежности к гражданству РУз;

Выездной консульский прием состоится в здании аппарата полномочного представительства правительства Кыргызской Республики в городе Оше.

Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи по номеру (0312) 98-62-96, или через системы электронной записи на сайте посольства.