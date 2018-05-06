Новый посол Узбекистана отправился в Эр-Рияд

Ранее Улугбек Максудов работал начальником отдела Управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока Министерства иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В воскресенье, 6 мая, в Эр-Рияд отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Королевстве Саудовская Аравия Улугбек Максудов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Отметим, что до сего дня Улугбек Максудов работал начальником отдела Управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока Министерства иностранных дел.

Ранее он был Генеральным консулом Республики Узбекистан в Джидде (Саудовская Аравия).

Напомним, ранее бывший глава UzAirways Улугбек Розукулов стал послом Узбекистана в Индонезии. Он уже отбыл в Джакарту.