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Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс

В Узбекистане ожидают прибытия главы МИД Литвы

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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В программе визита — проведение встреч и переговоров в законодательной палате парламента Узбекистана, министерствах иностранных дел, внешней торговли и сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба узбекистанского МИД.

"Седьмого мая в Ташкент прибывает делегация Литовской Республики во главе с министром иностранных дел Линасом Антанасом Линкявичюсом", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в программе визита — проведение встреч и переговоров в законодательной (нижней) палате парламента Узбекистана, министерствах иностранных дел, внешней торговли, сельского хозяйства, Госкоминвестиций, а также участие в круглом столе представителей деловых кругов двух стран.

По данным пресс-службы Торгово-промышленной палаты Узбекистана, на круглом столе от Литвы будут представлены компании, занятые в логистической сфере, агропромышленном секторе, в области медуслуг, обработки отходов и производства металлопродукции.

Теги:
Линас Линкявичюс, Литва, Узбекистан



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