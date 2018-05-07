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Заместителем главы ЦИК Узбекистана стала сотрудница Генпрокуратуры

Sputnik / Михаил Палинчак
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (181)
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Ранее Гюльноза Рахимова была начальником отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Узбекистана, которое вел председатель комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов.

На мероприятии, в частности, был рассмотрен вопрос избрания заместителя председателя ЦИК.

"Заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан стала Гюльноза Абдусаттаровна Рахимова", — сообщает пресс-служба избиркома.

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Рахимова окончила Ташкентский государственный университет по специальности юрист.

В течение многих лет занимала ответственные посты в системе органов прокуратуры.

С 2010 года была руководителем пресс-службы, начальником отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (181)
Теги:
ЦИК Узбекистана, Узбекистан, Политика



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