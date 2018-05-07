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Кого назначили заместителем министра инноваций в Узбекистане

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (182)
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Им стал узбекистанец, проработавший 20 лет за рубежом.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Заместителем министра инновационного развития стал Атабек Назиров.

Как сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства инноваций, новый чиновник приступил к работе в начале мая.

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"Назиров будет содействовать разработке и внедрению инновационных решений в развитии монетарной политики, банковской системы, бюджетной политики, налоговой системы, социальных услуг, пенсионного обеспечения, сельского и водного хозяйства, а также исследованиями демографии и занятости населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до назначения Атабек Назиров на протяжении 20 лет работал в ведущих зарубежных компаниях.

В частности, в Лондоне в Европейском банке реконструкции и развития, а также в Goldman Sachs Group в Нью-Йорке, в компании "Тройка Диалог" в Москве, "МДМ Банке" в Москве, The Avacent Group в Вашингтоне и JPMorgan Chase в Нью-Йорке.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (182)



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