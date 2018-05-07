Кого назначили заместителем министра инноваций в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Заместителем министра инновационного развития стал Атабек Назиров.
Как сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства инноваций, новый чиновник приступил к работе в начале мая.
Отмечается, что до назначения Атабек Назиров на протяжении 20 лет работал в ведущих зарубежных компаниях.
В частности, в Лондоне в Европейском банке реконструкции и развития, а также в Goldman Sachs Group в Нью-Йорке, в компании "Тройка Диалог" в Москве, "МДМ Банке" в Москве, The Avacent Group в Вашингтоне и JPMorgan Chase в Нью-Йорке.