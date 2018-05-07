Узбекские дипломаты почтили память советских воинов на кладбище во Франции

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Дипломаты из Узбекистана, ряда других стран СНГ и Сербии, в канун Дня Победы почтили память советских военных, не вернувшихся домой из Франции, во время торжественной церемонии на Мемориальном кладбище советских воинов в городе Нуайе-Сен-Мартен, сообщает РИА Новости.

У памятника "Цветы России", открытого в 2002 году, собралось несколько сот человек: французы, россияне, граждане стран СНГ, военные и гражданские, взрослые и дети. В церемонии участвовали дипломаты из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также представители посольства Сербии. Вместе с дипломатами и военными венки к подножию памятника возложили представители местных властей и сенаторы, представители группы дружбы "Россия-Франция".

"Для нас эта Победа является, как у нас говорят, праздником со слезами на глазах. В Советском Союзе в годы той страшной войны погибло порядка 27 миллионов человек. И тогда это был единый советский народ, который смог победить в той войне", — сказал посол России во Франции Алексей Мешков, открывая прием, посвященный празднику.

Он добавил, что "для всех нас лежащие в этой земле люди — наши защитники, не важно, какой национальности — те, кто защищал наши народы".

Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики. На нем покоятся останки более чем 4,6 тысячи погибших советских граждан.