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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Эксперт рассказал, зачем Мирзиёев поедет в США

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Президент Узбекистана едет в США, чтобы договориться об инвестициях, решении вопросов безопасности в центральноазиатском регионе и об экономическом сотрудничестве между странами.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент Узбекистана, который в ближайшее время отправится в США с официальным визитом, будет обсуждать широкий круг вопросов с американской администрацией, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев.

"США — это инвестиции, сотрудничество в решении региональных проблем. Поэтому партнерство с США для Узбекистана, который хочет добиться решения вопросов региональной безопасности, развития стран региона, обеспечения возможностей для роста и экономического развития, очень важно. Президент едет в США получить ответы и договариваться по всем этим направлениям", — рассказал он.

Бумага и ручка
Sputnik / Табылды Кадырбеков.
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По его словам, сегодня внешняя политика Узбекистана, особенно в региональном разрезе, очень активна и нуждается в дальнейшем логическом продолжении.

"Недавно в Ташкенте состоялась очень серьезная конференция по Афганистану и одним из главных партнеров в ее проведении были США. Но теперь необходимо переходить на следующую ступень, решать эти вопросы дальше. Это и цели политического характера, и вопросы безопасности, экономики и инвестиций, они все будут обсуждаться. Думаю, там будут очень хорошие положительные решения. Стороны к этому готовы", — отметил он.

Напомним, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в декабре прошлого года пригласил Шавката Мирзиёева посетить США для совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества. В марте этого года Трамп в своем послании Мирзиёеву сообщил, что с "нетерпением" ждет встречи с президентом Узбекистана в ближайшее время.

Трамп и Мирзиёев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде, а также в сентябре этого же года в Нью-Йорке. Эти встречи способствовали заметной активизации взаимодействия в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена.

Белый Дом в Вашингтоне
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Мирзиёев в начале апреля утвердил приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с
основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу.

В соответствии с документом, узбекская сторона намерена развивать сотрудничество с
США в военно-технической сфере, активизировать диалог по линии науки и техники, а также в вопросах модернизации экономики. В частности, будет продолжена работа по заключению двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения.

Теги:
отношения, сотрудничество, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, США, Узбекистан



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