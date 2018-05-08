Тюрденев: Узбекистан внес огромный вклад в разгром фашистской Германии

Российский дипломат выступил на приеме для ветеранов Второй мировой войны и тружеников тыла в посольстве.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекистан внес огромный вклад в разгром фашистской Германии и ее союзников, заявил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев на приеме для ветеранов Второй мировой войны и тружеников тыла.

"За подвиги на фронтах десятки тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями. Благородство, великодушие и гуманизм узбекского народа ярко проявились и в том, что здесь приняли более миллионов человек, эвакуированных из районов, где шли бои. Прежде всего — детей, женщин, стариков, с которыми здесь делились кровом и последним куском хлеба, согревали теплом своих сердец, добротой и щедростью души", — отметил дипломат.

Он добавил, что где бы ни жили сегодня ветераны Второй мировой и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству.

По словам Тюрденева, 9 Мая — это и государственный, и очень личный, семейный праздник, в котором слились воедино радость, память и скорбь.

"И чем дальше в прошлое уходит от нас 9 мая 1945 года, тем величественнее воспринимается подвиг тех, кто своей жизнью, воинской доблестью и героизмом день за днем приближал общую победу", — подчеркнул посол.

Дипломат призвал помнить, что победу удалось добыть ценой огромных, невосполнимых жертв, а война унесла миллионы жизней.