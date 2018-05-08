Узбекистан и Литва проведут первое за пять лет заседание межправкомиссии

В прошлом году товарооборот между странами вырос на 20%, однако, по мнению литовской стороны, это далеко не предел. Страны намерены активизировать сотрудничество в логистической и транспортной сфере, а также в сельском хозяйстве и развитии IT.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекистан и Литва планируют провести в третьем квартале этого года в Ташкенте первое за пять лет заседание межправительственной комиссии, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на главу МИД Литовской Республики Линаса Линкявичюса.

"Цель нашего визита — активизировать экономические отношения. Есть довольно неплохая динамика в прошлом году, это рост на 20%. Может это кому-то покажется скромным, но это без сомнения положительный результат. Однако цифры могли быть и выше, так как некоторые сегменты двусторонней торговли вообще не затронуты. Поэтому мы договорились о проведении в Ташкенте заседания межправкомиссии", — отметил Линкявичюс корреспонденту Sputnik.

По словам дипломата, несмотря на то, что во время визита литовской делегации в Узбекистан не запланировано подписание никаких документов, сейчас в проработке находится несколько важных нормативных актов, которые позволят вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Так, например, стороны готовят к подписанию соглашения об избежании двойного налогообложения, а также о защите инвестиций.

"Основные направления для развития сотрудничества двух стран — это логистика, транспорт, сельское хозяйство, производство медицинского оборудования и развитие IT. Также необходимо активизировать образовательное направление. Пока только 25 студентов из Узбекистана учатся в литовских вузах, это очень мало. В общем на предстоящем заседании будет обсуждаться весь круг возможных вопросов", — рассказал Линкявичюс.

© Sputnik / Мариус Баранаускас Абдулазиз Камилов договорился с главой МИД Литвы о торговых проектах

По итогам 2017 года товарооборот между странами составил около 260 миллионов долларов.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность 14 предприятий с участием инвесторов из Литвы, из которых 3 — со стопроцентным литовским капиталом. Также аккредитованы представительства двух компаний из этой страны. Сфера деятельности этих предприятий охватывает химическую, пищевую, строительную, фармацевтическую отрасли, а также туристические услуги.