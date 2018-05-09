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Заседание Генеральной Ассамблеи ООН

Трамп совершил ошибку: как мир отреагировал на выход США из ядерной сделки

Пресс-служба президента Украины
Политика
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Во вторник Трамп объявил, что Вашингтон разрывает заключенное в 2015 году соглашение с Ираном по ядерной программе.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Об этом передает РИА Новости.

По словам американского лидера, даже полностью соблюдая условия этой сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия.

"Решение США о выходе из соглашения по Ирану неприемлемо, вызывает сожаление и озабоченность", — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

Дональд Трамп после подписания о разрыве ядерной сделки с Ираном
REUTERS / Jonathan Ernst
Глупость "высочайшего уровня": что сделал Трамп выходом из сделки с Ираном
Кроме того, он подчеркнул, что шаг Вашингтона "способствует росту неуверенности, угрожает пошатнуть доверие к международным договорам".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что в сложившейся ситуации существует реальный риск конфронтации на Ближнем Востоке.

В МИД РФ указали, что Москва разочарована шагом Штатов, и назвали решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

По мнению председателя Европейского парламента Антонио Таяни, Трамп совершил ошибку, приняв решение о выходе из соглашения.

"Этот выбор не помогает мирному процессу на Ближнем Востоке и нацелен на изоляцию США", — сказал политик в среду в прямом эфире итальянской радиостанции Radio anch'io.

Также свое сожаление выразили глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
Китай намерен соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США
В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.

По данным источника РИА Новости, лидеры стран Евросоюза должны рассмотреть на полях саммита ЕС — Западные Балканы 17 мая в Софии стратегию действий в связи с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Теги:
ядерная программа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Великобритания, Франция, Россия, Иран, США



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    Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.

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