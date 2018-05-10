Стало известно, когда Мирзиёев посетит США с официальным визитом

Мирзиёев проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, Министерстве обороны и Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15-17 мая посетит США с первым визитом, стороны планируют подписать пакет документов, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 15-17 мая 2018 года посетит США с первым официальным визитом", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Мирзиёев проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, Министерстве обороны и Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

"По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях", — уточняет пресс-служба узбекского президента.

Трамп и Мирзиёев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде. Президент Узбекистана в сентябре 2017 года в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

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Во время посещения Нью-Йорка президент Узбекистана провел ряд встреч с представителями американских компаний и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. По итогам форума с компаниями США был подписан пакет документов на общую сумму около 2,6 миллиарда долларов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, машиностроении, электротехнической промышленности и гражданской авиации.