Мирзиёев и Трамп проведут личную встречу 16 мая

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп проведут личную встречу в Белом доме 16 мая, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на сообщение Посольства США в Узбекистане.
"Дональд Трамп встретит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время его первого исторического визита в Белый дом 16 мая 2018 года. Президенты возобновят двустороннее стратегическое партнерство между США и Узбекистаном в целях реализации общих интересов и решения возникающих проблем", — отмечается в сообщении посольства.
Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что Мирзиёев отправится в США с трехдневным визитом с 15 по 17 мая, там он проведет двусторонние встречи в Конгрессе, Министерстве обороны и Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.
По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.