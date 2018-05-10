Мирзиёев и Трамп проведут личную встречу 16 мая

Лидеры стран обсудят прогресс Узбекистана в осуществлении важных реформ, расширении торговли и инвестиций, а также в решении проблем региональной безопасности.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп проведут личную встречу в Белом доме 16 мая, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на сообщение Посольства США в Узбекистане.

"Дональд Трамп встретит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время его первого исторического визита в Белый дом 16 мая 2018 года. Президенты возобновят двустороннее стратегическое партнерство между США и Узбекистаном в целях реализации общих интересов и решения возникающих проблем", — отмечается в сообщении посольства.

Пресс-служба президента Узбекистана Стало известно, когда Мирзиёев посетит США с официальным визитом

Кроме того, по данным посольства, они также обсудят прогресс Узбекистана в осуществлении важных реформ, расширении торговли и инвестиций, а также в решении проблем региональной безопасности, включая стабилизацию ситуации в Афганистане.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что Мирзиёев отправится в США с трехдневным визитом с 15 по 17 мая, там он проведет двусторонние встречи в Конгрессе, Министерстве обороны и Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.