Вашингтон намерен снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. США выделили 15 миллионов долларов на развитие "независимых" СМИ в Центральной Азии, где, по мнению американцев, российские медиаресурсы усиленно влияют на общественное мнение.

Об этом говорится в контракте Агентства по международному развитию США, с которым ознакомился RT . При этом в документе уточняется, что Вашингтон не собирается напрямую бороться с российскими средствами массовой информации. Вместо этого Госдепартамент будет поощрять местных журналистов и повышать "медиаграмотность" населения, чтобы оно "лучше понимало роль информации в демократической системе".

По словам авторов документа, доступность и возможность создания качественного, общественно релевантного контента в Центральной Азии, а именно, в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, остается на низком уровне. При этом сохраняется сильное преобладание новостных и развлекательных программ, транслируемых из России, которые "играют ключевую роль в формировании общественного мнения жителей данного региона".

"Местным независимым СМИ сложно соперничать с щедро финансируемым контентом, предоставляемым российскими каналами, которые широко доступны в регионе. Частные и независимые медиакомпании занимаются производством новостных материалов, однако они редко имеют прямой доступ к официальной информации и зачастую ссылаются на финансируемые государством СМИ как на свой единственный источник", — говорится в документе.

В документе утверждается, что в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане российские телеканалы остаются основным источником информации, что вкупе со слабым освещением международных тем местными каналами ведет "к неверному пониманию мировых событий" населением региона.