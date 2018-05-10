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Города мира. Ташкент

Узбекистан готовится к визиту делегаций трех областей Украины

© Sputnik / Алексей Бабушкин
Политика
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Делегации примут участие в работе XXII международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана".

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Делегации Сумской, Львовской и Херсонской областей Украины посетят Узбекистан для развития межрегионального сотрудничества 16-19 мая, передает "Жахон".

"По инициативе посольства Узбекистана в Киеве в период с 16 по 19 мая организуется визит в республику делегаций Сумской, Львовской и Херсонской областей Украины", — говорится в сообщении.

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По данным агентства, делегации, возглавляемые главами областных администраций, представляют весь политико-экономический, этнокультурный ресурс Украины и их визит будет способствовать развитию потенциала сотрудничества между двумя странами.

Делегации примут участие в работе XXII международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана" и XIII международной выставки "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии, электротехническое оборудование, информационно-измерительная техника, кабели".

Также запланированы встреча глав областей в правительстве Узбекистана, проведение бизнес-форумов "Перспективы регионального сотрудничества" и посещение производственных предприятий в Ташкенте, Самарканде, Джизаке, Карши и Бухаре.

Между хокимиятом Самаркандской области и Львовской областной госадминистрацией предполагается подписание меморандума о межрегиональном сотрудничестве.

Теги:
Украина, Узбекистан



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