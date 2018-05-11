Трамп объявил, что намерен добиться "хорошей сделки" с Ираном

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Глава США Дональд Трамп объявил, что желает достичь "хорошей сделки" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости.

REUTERS / Jonathan Ernst Глупость "высочайшего уровня": что сделал Трамп выходом из сделки с Ираном

Американский президент утверждает, что сделка не смогла исключить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана, и другие "страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги", начали бы искать возможности, чтобы завладеть ядерным оружием.

"Это бы привело к катастрофе", — сказал он.

Трамп обратил внимание на то, что Вашингтон вводит "самые суровые санкции против Ирана".

"Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошей сделки, справедливой сделки. Лучшей для них. Но мы не можем позволить им обладать ядерным оружием", — заявил президент.

При этом он отметил, что США "должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом".

"Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай", — добавил Трамп.

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения, после того как власти Израиля заявили о наличии у них соответствующих разведданных.