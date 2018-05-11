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Батыр Парпиев(слева)

Глава Налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев ушел в отставку

Sputnik
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (184)
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Батыр Парпиев возглавлял Налоговой комитет республики с 2004 года. Имя нового председателя ГНК республики еще не объявлено.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Батыр Парпиев снят с должности председателя Государственного налогового комитета Узбекистана, который он возглавлял с 2004 года, сообщил Sputnik Узбекистан источник в ГНК республики.

Парпиев назначен на должность заместителя председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.

В конце прошлого года, 28 декабря, 71-летний председатель Государственного налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев подал прошение об отставке, свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья.

С 2017 года Батыр Парпиев отменил все виды внеплановых и встречных проверок бизнеса за счет усиления органами налоговой службы камерального контроля. Однако борьбу с недобросовестными предпринимателями он обещал усилить.

"Я хочу предупредить всех предпринимателей. Лично буду передавать документы в органы прокуратуры и просить привлекать к уголовной ответственности тех, кто старается остаться вне налоговой системы. Даже несмотря на то, что это будет сделать очень сложно", — сказал Парпиев.

В январе этого года Шавкат Мирзиёев принял участие в внеочередной сессии Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов. Он был крайне недоволен работой по сбору налогов в Бостанлыкском районе. Президент раскритиковал работу Батыра Парпиева на посту председателя Налогового комитета.

"Пусть товарищ Парпиев скажет, как идет сбор налогов в Бостанлыкском районе? Плохо обстоят дела! Поэтому, хоким района, увольте главу налоговой района. О прокуратуре и об остальном мне потом еще доложите. Бостанлыкскому району нужны патриоты, нужны честные и справедливые люди. В этом районе от купли-продажи домов должен идти налог, но никто не платит. Товарищ Парпиев, вы должны знать об этом хорошо, если не знаете, то запомните теперь. Почему вы не даете предложения мне? Я могу за один год приехать четыре раза, но в остальное время что будет? Почему вы не требуете?", — сказал Мирзиёев.

У Парпиева три сына, двое из которых работают в посольствах Узбекистана в Германии и Сингапуре. Старший арестован и находится под следствием, ранее он занимал должность начальника РОВД Асакинского района Андижанской области.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (184)
Теги:
Государственный налоговый комитет, Ботир Парпиев, Узбекистан, Отставки и назначения, Налоги



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