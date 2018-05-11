Камилов обсудил с американским послом предстоящий визит Мирзиёева в США

Шавкат Мирзиёев посетит США с 15 по 17 мая, он намерен договориться с Дональдом Трампом об инвестициях, вопросах безопасности в Центральной Азии и экономическом сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял посла США Памелу Леору Спратлен.

"На встрече обсуждены вопросы повестки дня предстоящей узбекско-американской встречи на высшем уровне и практические аспекты программы визита официальной делегации Узбекистана в США", — говорится в сообщении МИД.

Шавкат Мирзиёев посетит США с 15 по 17 мая, он намерен договориться с Дональдом Трампом об инвестициях, вопросах безопасности в Центральной Азии и экономическом сотрудничестве.

Этот визит осветят около 80 представителей средств массовой информации республики.