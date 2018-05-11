14:30 11 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 32°C
Прямой эфир
Поиск
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов обсудил с американским послом предстоящий визит Мирзиёева в США

Международный пресс-клуб
Политика
Получить короткую ссылку
41 0 0

Шавкат Мирзиёев посетит США с 15 по 17 мая, он намерен договориться с Дональдом Трампом об инвестициях, вопросах безопасности в Центральной Азии и экономическом сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял посла США Памелу Леору Спратлен.

"На встрече обсуждены вопросы повестки дня предстоящей узбекско-американской встречи на высшем уровне и практические аспекты программы визита официальной делегации Узбекистана в США", — говорится в сообщении МИД.

Шавкат Мирзиёев посетит США с 15 по 17 мая, он намерен договориться с Дональдом Трампом об инвестициях, вопросах безопасности в Центральной Азии и экономическом сотрудничестве.

Этот визит осветят около 80 представителей средств массовой информации республики.

По теме

Около 80 узбекских журналистов осветят визит Шавката Мирзиёева в США
Стало известно, когда Мирзиёев посетит США с официальным визитом
Теги:
Абдулазиз Камилов, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

  • Люди недели: Эдуард Агаджанян
    Указ номер один

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал свой первый указ, назначив руководителя администрации главы кабмина.

  • Ленточки в цветах латвийского флага
    Флаг как провокация

    Соцсети обсуждают поведение полицейских, которые 9 мая предупредили некоего рижанина о том, что лента цвета латышского флага может быть расценена как провокация.

  • Роландас Паксас
    Политическая реабилитация

    Правительство Литвы одобрило поправки к Конституции, позволяющие экс-президенту Роландасу Паксасу снова баллотироваться на пост главы государства.

  • Президент Игорь Додон
    Новый статус

    Молдова может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил президент республики Игорь Додон.

  • Памятник бойцам 305-й штурмовой авиационной дивизии в Раквере
    Осквернение памяти

    В эстонском Раквере во второй раз за месяц осквернили памятник советским воинам, павшим при освобождении города в 1944 году.

  • Встреча президента РЮО с главой ЛНР
    Визит президента

    Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Луганскую народную республику.

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент играет в хоккей: Путин забил пять шайб в Ночной лиге в Сочи
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054