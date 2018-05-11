Ответственность за привлечение к принудительному труду ужесточат

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Ответственность за незаконное привлечение граждан к принудительным общественным работам ужесточат в Узбекистане, следует из постановления кабинета министров "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан" от 10 мая.

Как следует из документа, постановление направлено на предотвращение и недопущение принудительного труда в Узбекистане.

© Sputnik / Евгений Биятов Власти Ташкента: врачей не принуждали к уборке территории

Председателю Совета министров Каракалпакстана, хокимам областей и Ташкента, городов и районов, руководителям органов государственного и хозяйственного управления всех уровней поручили оперативно реагировать и пресекать все виды принудительного привлечения граждан к выполнению каких-либо работ, включая работы по благоустройству и озеленению территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, а также сезонные работы в сельском хозяйстве и другие. Особенно это касается работников сферы образования, здравоохранения, других бюджетных и иных организаций, студентов и учащихся образовательных учреждений.

Генеральной прокуратуре кабинет министров рекомендовал усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере реализации гарантированных трудовых прав граждан и недопущения принудительного труда.

Наблюдать за деятельностью государственных органов, в том числе на местах, по соблюдению прав и интересов сотрудников, особенно в период активных сельскохозяйственных работ должно Министерство занятости и трудовых отношений совместно с Советом Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палатой и Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.

"В случаях выявления фактов принудительного труда незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры и Государственную правовую инспекцию труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и ее территориальные подразделения", — говорится в документе.

Министерство занятости и трудовых отношений совместно с Министерством юстиции и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана должны разработать и внести в кабмин предложения по ужесточению мер ответственности в отношении должностных лиц, виновных в незаконном привлечении граждан к принудительным общественным работам или использовании принудительного труда в любой иной форме, а также по расширению полномочий Государственной правовой инспекции труда Министерства занятости и трудовых отношений.

Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах пересмотрят с учетом требований изданного постановления.

Ранее в ряде узбекских СМИ появилась информация о том, что медицинских работников в Ташкенте неоднократно заставляли убирать территорию больниц или парков. Однако хокимият узбекской столицы факты принудительного привлечения к труду опроверг.

С принудительными работами по благоустройству территории перед визитом президента связывали гибель учительницы Дианы Еникеевой в Самаркандской области. Девушку, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем. Однако информация о том, что Еникееву вместе с другими учителями привлекли к работам принудительно, официального подтверждения не получила.