14:30 11 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 32°C
Прямой эфир
Поиск
Всенародный хашар проходит в Узбекистане в 11-12 марта. Граждане активно благоустраивают территории и участвуют в их озеленении. Район Старого города, Чорсу

Ответственность за привлечение к принудительному труду ужесточат

Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
4910

Кабинет министров издал постановление, направленное на предотвращение и недопущение принудительного труда в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Ответственность за незаконное привлечение граждан к принудительным общественным работам ужесточат в Узбекистане, следует из постановления кабинета министров "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан" от 10 мая.

Как следует из документа, постановление направлено на предотвращение и недопущение принудительного труда в Узбекистане.

Уборка территории
© Sputnik / Евгений Биятов
Власти Ташкента: врачей не принуждали к уборке территории
Председателю Совета министров Каракалпакстана, хокимам областей и Ташкента, городов и районов, руководителям органов государственного и хозяйственного управления всех уровней поручили оперативно реагировать и пресекать все виды принудительного привлечения граждан к выполнению каких-либо работ, включая работы по благоустройству и озеленению территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, а также сезонные работы в сельском хозяйстве и другие. Особенно это касается работников сферы образования, здравоохранения, других бюджетных и иных организаций, студентов и учащихся образовательных учреждений.

Генеральной прокуратуре кабинет министров рекомендовал усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере реализации гарантированных трудовых прав граждан и недопущения принудительного труда.

Наблюдать за деятельностью государственных органов, в том числе на местах, по соблюдению прав и интересов сотрудников, особенно в период активных сельскохозяйственных работ должно Министерство занятости и трудовых отношений совместно с Советом Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палатой и Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.

"В случаях выявления фактов принудительного труда незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры и Государственную правовую инспекцию труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и ее территориальные подразделения", — говорится в документе.

Министерство занятости и трудовых отношений совместно с Министерством юстиции и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана должны разработать и внести в кабмин предложения по ужесточению мер ответственности в отношении должностных лиц, виновных в незаконном привлечении граждан к принудительным общественным работам или использовании принудительного труда в любой иной форме, а также по расширению полномочий Государственной правовой инспекции труда Министерства занятости и трудовых отношений.

Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах пересмотрят с учетом требований изданного постановления.

Хокимият Ташкента
UZ24
Хокимият Ташкента: врачей никто не заставляет убирать территорию
Ранее в ряде узбекских СМИ появилась информация о том, что медицинских работников в Ташкенте неоднократно заставляли убирать территорию больниц или парков. Однако хокимият узбекской столицы факты принудительного привлечения к труду опроверг.

С принудительными работами по благоустройству территории перед визитом президента связывали гибель учительницы Дианы Еникеевой в Самаркандской области. Девушку, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем. Однако информация о том, что Еникееву вместе с другими учителями привлекли к работам принудительно, официального подтверждения не получила.

Теги:
Министерство занятости и трудовых отношений, Кабинет Министров Узбекистана, Ташкент, Детский труд, Трудовые отношения, Охрана труда



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

  • Люди недели: Эдуард Агаджанян
    Указ номер один

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал свой первый указ, назначив руководителя администрации главы кабмина.

  • Ленточки в цветах латвийского флага
    Флаг как провокация

    Соцсети обсуждают поведение полицейских, которые 9 мая предупредили некоего рижанина о том, что лента цвета латышского флага может быть расценена как провокация.

  • Роландас Паксас
    Политическая реабилитация

    Правительство Литвы одобрило поправки к Конституции, позволяющие экс-президенту Роландасу Паксасу снова баллотироваться на пост главы государства.

  • Президент Игорь Додон
    Новый статус

    Молдова может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил президент республики Игорь Додон.

  • Памятник бойцам 305-й штурмовой авиационной дивизии в Раквере
    Осквернение памяти

    В эстонском Раквере во второй раз за месяц осквернили памятник советским воинам, павшим при освобождении города в 1944 году.

  • Встреча президента РЮО с главой ЛНР
    Визит президента

    Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Луганскую народную республику.

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент играет в хоккей: Путин забил пять шайб в Ночной лиге в Сочи
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054