Ответственность за привлечение к принудительному труду ужесточат

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Ответственность за незаконное привлечение граждан к принудительным общественным работам ужесточат в Узбекистане, следует из постановления кабинета министров "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан" от 10 мая.
Как следует из документа, постановление направлено на предотвращение и недопущение принудительного труда в Узбекистане.
Генеральной прокуратуре кабинет министров рекомендовал усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере реализации гарантированных трудовых прав граждан и недопущения принудительного труда.
Наблюдать за деятельностью государственных органов, в том числе на местах, по соблюдению прав и интересов сотрудников, особенно в период активных сельскохозяйственных работ должно Министерство занятости и трудовых отношений совместно с Советом Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палатой и Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.
"В случаях выявления фактов принудительного труда незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры и Государственную правовую инспекцию труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и ее территориальные подразделения", — говорится в документе.
Министерство занятости и трудовых отношений совместно с Министерством юстиции и Советом Федерации профсоюзов Узбекистана должны разработать и внести в кабмин предложения по ужесточению мер ответственности в отношении должностных лиц, виновных в незаконном привлечении граждан к принудительным общественным работам или использовании принудительного труда в любой иной форме, а также по расширению полномочий Государственной правовой инспекции труда Министерства занятости и трудовых отношений.
Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах пересмотрят с учетом требований изданного постановления.
С принудительными работами по благоустройству территории перед визитом президента связывали гибель учительницы Дианы Еникеевой в Самаркандской области. Девушку, которой было всего 23 года, сбил грузовик КамАЗ под управлением Акрамжона Элмуродова. Инцидент произошел 14 марта на 66-м километре дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем. Однако информация о том, что Еникееву вместе с другими учителями привлекли к работам принудительно, официального подтверждения не получила.