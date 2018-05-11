Главный по налогам: биография Батыра Парпиева

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Sputnik Узбекистан вспомнил биографию чиновника.

Милицейская стезя

Батыр Парпиев родился 23 декабря 1946 года в Андижане, в семье милиционера. Его отец Рахмат Парпиев дослужился до звания генерал-майора милиции и поста начальника УВД Андижанского облисполкома (современная Андижанская область).

Поэтому дальнейший карьерный путь Батыра был определен — он начал строить карьеру в милиции.

О его ранних годах информации в открытом доступе мало — известно лишь, что в 1978 году он закончил Ташкентскую высшую школу МВД СССР (ныне Академия МВД Узбекистана).

Служба в МВД

Первый крупный пост Парпиев занял в последние годы существования СССР — в 1989 году он был назначен начальником РОВД Асакинкого района родной области, а в 1992 году возглавил уже областное УВД.

В 1996 году Батыр Парпиев перешел на работу непосредственно в центральный аппарат министерства и возглавил Главное управление пожарной безопасности МВД Узбекистана.

В 1998 году Парпиев стал замминистра МВД и занимал эту должность до июня 2002 года.

Министр и председатель

Июнь 2002 года становится последним месяцем работы Батыра Парпиева в Министерстве внутренних дел.

Сначала его назначили министром по чрезвычайным ситуациям, но занимал он этот пост чуть больше полугода и под новый, 2003 год, возглавил Государственный таможенный комитет.

В 2003 же году он получил звание генерал-лейтенанта таможенной службы.

На следующий год Парпиева снова перевели на другое место — он стал председателем Государственного налогового комитета Узбекистана.

В конце 2017 года ряд СМИ сообщили информацию о том, что Парпиев подал прошение об отставке — отметивший незадолго до этого 71-й день рождения генерал объяснил свое решение ухудшением состояния здоровья.

В январе 2018 года Парпиева раскритиковал президент.

"Пусть товарищ Парпиев скажет, как идет сбор налогов в Бостанлыкском районе? Плохо обстоят дела! Поэтому, хоким района, увольте главу налоговой. О прокуратуре и об остальном мне потом еще доложите. Бостанлыкскому району нужны патриоты, нужны честные и справедливые люди. В этом районе от купли-продажи домов должен идти налог, но никто не платит. Товарищ Парпиев, вы должны знать об этом хорошо, если не знаете, то запомните теперь. Почему вы не даете предложения мне? Я могу за один год приехать четыре раза, но в остальное время что будет? Почему вы не требуете?", — сказал Мирзиёев.

Одиннадцатого мая 2018 года генерал-лейтенант таможенной службы, глава Государственного налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев был отправлен в отставку.

Семья

Известно, что Парпиев женат и у него трое взрослых сыновей, которые строят карьеру в государственных органах.

Старший, Дильмурад, пошел по стопам отца и деда и стал милиционером, дослужился до поста начальника РОВД Асакинского района (как и его отец), но был арестован по так называемому "делу GM Uzbekistan" в 2016 году.

Sputnik Глава Налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев ушел в отставку

Напомним, тогда СНБ Узбекистана задержала по подозрению в коррупции и мошенничестве несколько десятков человек — начиная от генерального директора GM Uzbekistan Тохиржона Джалилова, его заместителя и заканчивая рядом чиновников и правоохранителей. Аресты были связаны со срывом поставок автомобилей Ravon в Россию — до российских автосалонов машины попросту не доходили — их реэкспортировали в Узбекистан из Казахстана и продавали по завышенным ценам.

Второй сын, Дилшод Парпиев, решил строить дипломатическую карьеру и в декабре 2017 года возглавил консульское управление министерства (до этого работал советником посольства в Сингапуре).

Младший сын, Бабур Парпиев, возглавил в феврале 2016 года Orient Finans Bank. Известно, что в 2000-х годах он занимался наукой, окончил Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский государственный юридический институт, защитил кандидатскую степень по экономике и занят, параллельно с работой в банке, написанием докторской диссертации.