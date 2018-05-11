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Узбекистан и Израиль могут провести заседание межправкомиссии в 2018 году

Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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В рамках заседания также предлагается организовать бизнес-форум, презентовать созданные в Узбекистане свободные экономические зоны и новые перспективные инвестиционные проекты.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Узбекистан и Израиль могут провести первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году, сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

По данным пресс-службы, вопрос проведения первого заседания межправительственной комиссии обсудили накануне министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и посол Израиля в республике Эдуард Шапира.

"Министерство предложило организовать первое заседание узбекско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в текущем году", — говорится в сообщении.

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В рамках заседания также предлагается организация бизнес-форума, презентация созданных в Узбекистане свободных экономических зон и новых перспективных инвестиционных проектов.

Израильский дипломат поддержал инициативу по проведению заседания межправкомиссии и подчеркнул, что это станет большим шагом вперед, отметили в Минвнешторге. Посол также пригласил узбекскую сторону принять участие в крупнейших выставках Израиля — международной выставке по агротехнологиям Agritech, выставке и конференции по водным технологиям и контролю за окружающей средой WATEC, а также конференции по внутренней безопасности и кибертехнологиям HLS&Cyber.

"Стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и договорились о разработке "дорожной карты" по развитию торгово-экономических отношений между двумя странами", — добавили в министерстве.

По данным Минвнешторга, товарооборот между Узбекистаном и Израилем по итогам 2017 года составил 44 миллиона долларов. Сегодня в республике работают 38 предприятий с участием израильских компаний, в том числе восемь предприятий со стопроцентным израильским капиталом.

Теги:
Израиль, Узбекистан



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