Парпиев: я обычный солдат, где посчитает руководство — там и работаю

Экс-глава Налогового комитета познакомился со своими новыми коллегами и выступил с приветственной речью.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Батыра Парпиева представили новому составу Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.

Он был снят с должности председателя Налогового комитета и назначен заместителем председателя республиканского совета.

"Я обычный солдат. Руководство где посчитает, там я и готов добросовестно работать. Ходить по домам к людям для решения их проблем, служить народу — большая награда. Это доверие дает мне большую ответственность", — сказал Парпиев.

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Сегодня, 11 мая, состоялось республиканское совещание по координации деятельности органов самоуправления граждан. В нем приняли участие государственные советники президента Умар Исмаилов и Рустам Камилов. Заседание проходило под председательством председателя правления махалли Шавката Жавлонова, передает сайт xabar.uz.

Батыр Парпиев снят с должности председателя Государственного налогового комитета Узбекистана, который он возглавлял с 2004 года, сообщил Sputnik Узбекистан источник в ГНК республики.