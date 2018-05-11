Парпиев: я обычный солдат, где посчитает руководство — там и работаю

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Батыра Парпиева представили новому составу Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.
Он был снят с должности председателя Налогового комитета и назначен заместителем председателя республиканского совета.
"Я обычный солдат. Руководство где посчитает, там я и готов добросовестно работать. Ходить по домам к людям для решения их проблем, служить народу — большая награда. Это доверие дает мне большую ответственность", — сказал Парпиев.
Батыр Парпиев снят с должности председателя Государственного налогового комитета Узбекистана, который он возглавлял с 2004 года, сообщил Sputnik Узбекистан источник в ГНК республики.