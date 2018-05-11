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И.о председателя Государственного налогового комитета Узбекистана Бехзод Мусаев

Назначен исполняющий обязанности главы Налогового комитета Узбекистана

Международный пресс-клуб
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (186)
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Прежний глава ведомства Батыр Парпиев, занимавший пост председателя ГНК с 2004 года, ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя налогового комитета назначен его бывший заместитель Бехзод Мусаев.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Исполняющим обязанности руководителя Государственного налогового комитета Узбекистана назначен бывший заместитель руководителя Бехзод Мусаев, сообщил Sputnik Узбекистан источник в ГНК.

Прежний глава ведомства, 71-летний Батыр Парпиев, покинул свой пост и перешел на работу в Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.

Экс-глава налогового комитета Батыр Парпиев познакомился со своими новыми коллегами и выступил с приветственной речью.
http://yangiliklar.net
Парпиев: я обычный солдат, где посчитает руководство — там и работаю
Выступая перед своими новыми коллегами Парпиев сказал, что воспринимает это назначение как награду.

"Я простой солдат — куда руководство сочтет нужным меня поставить, там и буду трудиться. Для меня это большая честь и ответственность", — заявил экс-председатель ГНК.

Должность главы налогового ведомства Батыр Парпиев занимал 14 лет.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (186)
Теги:
Государственный налоговый комитет, Бехзод Мусаев, Батыр Парпиев, Узбекистан, Отставки и назначения, Налоги



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