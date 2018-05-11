Назначен исполняющий обязанности главы Налогового комитета Узбекистана

Прежний глава ведомства Батыр Парпиев, занимавший пост председателя ГНК с 2004 года, ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя налогового комитета назначен его бывший заместитель Бехзод Мусаев.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Исполняющим обязанности руководителя Государственного налогового комитета Узбекистана назначен бывший заместитель руководителя Бехзод Мусаев, сообщил Sputnik Узбекистан источник в ГНК.

Прежний глава ведомства, 71-летний Батыр Парпиев, покинул свой пост и перешел на работу в Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан по делам пожилых людей и ветеранов.

Выступая перед своими новыми коллегами Парпиев сказал, что воспринимает это назначение как награду.

"Я простой солдат — куда руководство сочтет нужным меня поставить, там и буду трудиться. Для меня это большая честь и ответственность", — заявил экс-председатель ГНК.

Должность главы налогового ведомства Батыр Парпиев занимал 14 лет.