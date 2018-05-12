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МВД Казахстана и Узбекистана договорились о более тесном сотрудничестве

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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В настоящее время органы внутренних дел взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках СНГ и ШОС.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министерства внутренних дел Казахстана и Узбекистана создадут координационную группу, которая призвана повысить эффективность двустороннего сотрудничества по различным вопросам оперативно-служебной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Совместный приказ двух министерств был подписан в Самарканде (Узбекистан) по итогам совместного совещания с участием глав МВД Казахстана Калмуханбета Касымова и Узбекистана Пулата Бобожонова. В состав группы войдут первые руководители профильных служб министерств.

"Глава казахстанской делегации отметил, что координационная группа МВД двух стран является действенным механизмом двустороннего сотрудничества и поможет оперативно рассматривать и принимать меры по различным вопросам оперативно-служебной деятельности", — говорится в распространенном в субботу пресс-релизе МВД Казахстана.

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© Торгово-промышленная палата Узбекистана
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В пресс-релизе отмечается, что в ходе мероприятии обсуждены вопросы укрепления взаимодействия органов внутренних дел двух стран в сфере борьбы с преступностью, дальнейшее развитие приграничного сотрудничества, обмен практическим опытом, в том числе в законотворческой деятельности. В настоящее время органы внутренних дел взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках СНГ и ШОС.

Согласно сообщению, у сторон есть немало примеров раскрытия совместными усилиями тяжких преступлений, розыска и задержания опасных преступников. Так, по запросам узбекских коллег в 2017 и в текущем году на территории Казахстана разыскано около 200 преступников. На территории Узбекистана установлено и задержано 26 преступников, разыскиваемых Казахстаном.

Теги:
МВД Казахстана, МВД Узбекистана, Казахстан, Узбекистан, Политика



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