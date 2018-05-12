В Алмазарском районе сменился хоким

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Новым хокимом Алмазарского района стал Бахтиёр Султонович Рахмонов.
Информацию о его назначении публикует Uznews.uz.
До этого назначения Бахтиер Рахмонов возглавлял хокимият Сергелийского района.
Ранее стало известно, что прежний глава Государственного налогового комитета Узбекистана Батыр Парпиев, занимавший пост председателя ГНК с 2004 года, ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя налогового комитета назначен его бывший заместитель Бехзод Мусаев.