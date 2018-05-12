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Письменный набор главы государства

Назначен новый хоким Сергелийского района Ташкента

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (189)
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Должность хокима района занял Нозим Хусанов, ранее работавший первым заместителем хокима города по вопросам экономического и социального развития, а также предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Назначен новый глава администрации Сергелийского района Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Должность хокима района занял Нозим Хусанов, ранее работавший первым заместителем хокима города по вопросам экономического и социального развития, а также предпринимательства.

Хусанов окончил Ташкентский автодорожный институт (1997), Ташкентский финансовый институт (2002) и Академию государственного и социального строительства при Президенте Узбекистана (2007).

Также в 2014-2016 годах он возглавлял "Микрокредитбанк", после чего ушел на работу в столичный хокимият.

Напомним, что предыдущий хоким Сергелийского района Бахтиёр Рахмонов накануне был назначен главой Алмазарского района Ташкента.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (189)
Теги:
Узбекистан, Общество, Отставки и назначения



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