Назначен новый хоким Сергелийского района Ташкента

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Назначен новый глава администрации Сергелийского района Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Хусанов окончил Ташкентский автодорожный институт (1997), Ташкентский финансовый институт (2002) и Академию государственного и социального строительства при Президенте Узбекистана (2007).
Также в 2014-2016 годах он возглавлял "Микрокредитбанк", после чего ушел на работу в столичный хокимият.
Напомним, что предыдущий хоким Сергелийского района Бахтиёр Рахмонов накануне был назначен главой Алмазарского района Ташкента.