Бывший глава "Узбекистон почтаси" назначен хокимом Учтепинского района

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Назначен новый хоким Учтепинского района, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Эту должность занял Шухрат Атамухамедов, ранее работавший генеральным директором "Узбекистон почтаси", а также в Информационно-аналитическом департаменте по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров.
Бывший хоким Учтепинского района Шавкатбек Иргашев в середине апреля был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района.
Шухрат Атамухамедов окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1998) и Академию государственного и социального строительства при президенте Узбекистана (2006).