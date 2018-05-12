Бывший глава "Узбекистон почтаси" назначен хокимом Учтепинского района

Бывший хоким Учтепинского района Шавкатбек Иргашев в середине апреля был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Назначен новый хоким Учтепинского района, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эту должность занял Шухрат Атамухамедов, ранее работавший генеральным директором "Узбекистон почтаси", а также в Информационно-аналитическом департаменте по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров.

© Sputnik/Виктор Толочко Назначен новый хоким Сергелийского района Ташкента

Кроме того, он занимал посты заместителя генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации (сейчас Мининфоком — прим. редакции), начальника Государственной инспекции связи.

Бывший хоким Учтепинского района Шавкатбек Иргашев в середине апреля был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района.

Шухрат Атамухамедов окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1998) и Академию государственного и социального строительства при президенте Узбекистана (2006).