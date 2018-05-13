Шавкат Мирзиёев и командующий Центкома США обсудили сотрудничество в ВТС

Стороны обсудили актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам обеспечения стабильности в регионе, в частности мирного урегулирования ситуации Афганистане.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу, 12 мая, принял командующего Центральным командованием Вооруженных Сил США генерала Джозефа Вотела.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

"В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности, военного и военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам обеспечения стабильности в регионе, в частности мирного урегулирования ситуации Афганистане.

"Подчеркнуто, что американская сторона высоко оценивает и поддерживает итоги международной конференции по Афганистану, проведённой по инициативе президента Узбекистана в марте этого года в Ташкенте", — пояснили в пресс-службе.

Также было особо отмечено, что обеспечение мира и стабильности в Афганистане открывает широкие возможности для наращивания регионального торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в интересах всех государств региона.

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"В завершение беседы выражена твёрдая убежденность, что предстоящий официальный визит президента Республики Узбекистан в США выведет узбекско-американское партнёрство на качественно новый уровень, наполнит взаимовыгодное сотрудничество конкретным практическим содержанием", — добавили в пресс-службе Мирзиёева.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана посетит с первым официальным визитом США 15-17 мая.