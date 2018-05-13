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На одной из улиц города Эль-Кувейта

Кувейтские компании готовы инвестировать в экономику Узбекистана

© Sputnik / А. Игнатов
Политика
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Кувейтская сторона с благодарностью отметила решение правительства Узбекистана о применении в отношении граждан Кувейта упрощенного порядка выдачи виз, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым провела в Кувейте встречи и переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Кувейта шейхом Насером Сабахом аль-Ахмадом ас-Сабахом и заместителем министра иностранных дел Али Сулайманом аль-Сайидом.

Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Руководители Кувейта выразили поддержку дальновидному внешнеполитическому и внутриполитическому курсу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и высоко оценили проводимые под его руководством социально-экономические реформы", — говорится в сообщении.

Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.

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KARAM AL-MASRI / AFP
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Подчеркивается, что кувейтские компании готовы инвестировать в различные сферы экономики Узбекистана.

"В этом плане важным является организация первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в июле 2018 года в Ташкенте и открытие прямых авиарейсов между Кувейтом и Узбекистаном", — указывает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Кувейтская сторона с благодарностью отметила решение правительства Узбекистана о применении в отношении граждан Кувейта упрощенного порядка выдачи виз.

Стороны также обсудили конкретные направления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, перспективы обучения представителей Узбекистана в Центре изучения языков при Кувейтском университете, а также направления преподавателей арабского языка для преподавания в учебных заведениях нашей страны.

Теги:
Кувейт, Узбекистан, Политика



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