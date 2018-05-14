Делегация Узбекистана в Грузии обсудит инвестиционное сотрудничество

Сегодня в Тбилиси начинается заседание Межправительственной узбекско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым примет участие в восьмом заседании Межправительственной узбекско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Мероприятие состоится 14-15 мая 2018 года в Тбилиси.
"В ходе заседания предполагается обсудить практические аспекты дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в области транспорта, транзита, туризма и другие вопросы повестки дня", — сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В рамках заседания запланировано проведение бизнес-форума.
Столица Узбекистана уже на протяжении последних четырех лет ежегодно оказывается неготовой к весенним паводкам. Согласно прогнозам Узгидромета, дождливая погода продлиться еще как минимум три дня, а значит возможны и новые подтопления.