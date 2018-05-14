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Узбекистан и США могут подписать соглашения на четыре миллиарда долларов

Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (9)
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Подписание документов ожидается во время визита Шавката Мирзиёева в Америку. Они коснутся торговли, коммерции и инвестиционной сферы.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан и США намерены подписать соглашения на сумму 4 миллиарда долларов в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Вашингтон на текущей неделе.

Об этом сообщила в понедельник председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, передает РИА Новости.

По ее словам, данные документы будут подписаны в торговле, коммерции, инвестиционной сфере.

Лэмм отметила, что наиболее перспективными направлениями экономического сотрудничества между двумя странами являются, в частности, нефтегазовая отрасль и цветная металлургия.

Дональд Трамп
AFP / DON EMMERT
Это не про бизнес, или Что США готовы предложить Мирзиёеву
"Мы видим немало точек соприкосновения для создания совместных производств в Узбекистане", — добавила председатель торговой палаты.

Дональд Трамп и Шавкат Мирзиёев впервые встретились в мае 2017 года в рамках саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде. Президент Узбекистана в сентябре 2017 года в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о поддержке стратегии Трампа по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

Напомним, визит Мирзиёева будет проходить 15-17 мая.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (9)
Теги:
Узбекистан, США



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