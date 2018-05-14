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Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО

Работа комиссии по вступлению Узбекистана в ВТО возобновлена

© WTO
Политика
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В настоящее время подготавливается четвертый раунд заседания рабочей группы по вопросам вступления в ВТО, который пройдет в Женеве.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Работа межведомственной комиссии по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию возобновлена, сообщил в понедельник замминистра внешней торговли республики Сахиб Саифназаров, передает РИА Новости.

Зонт с логотипом ВТО
CC BY-SA 2.0 / World Trade Organization / DSC_5884
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"Уже сформирован состав межведомственной комиссии по работе с ВТО во главе с министром внешней торговли. Ведется работа по введению должности главы переговорной группы", — сказал Саифназаров на международном семинаре в Ташкенте.

По его словам, подготавливается четвертый раунд заседания рабочей группы по вопросам вступления в ВТО, который пройдет в Женеве.

Также завершается формирование восьми подгрупп, которые займутся оценкой последствий членства в ВТО в конкретных направлениях и секторах экономки, добавил замминистра.

В 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения Узбекистана к ВТО. В последующие годы рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены.

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО, во время его визита в Сеул была подписана "дорожная карта" по сотрудничеству в этой сфере с Южной Кореей.

Теги:
Всемирная торговая организация, Политика



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