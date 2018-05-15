Шавкат Мирзиёев начинает свой первый визит в США

По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов "Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства", подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник, 15 мая, начинает свой первый, трехдневный визит в США.

AFP / DON EMMERT Это не про бизнес, или Что США готовы предложить Мирзиёеву

Стороны планируют подписать солидный пакет двусторонних документов, а также, по словам пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова, соглашения и контракты на сумму 8,5 миллиарда долларов.

По данным пресс-службы Мирзиёева, в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Узбекский лидер 17 мая посетит Пентагон, где проведет переговоры с министром обороны США.

Пресс-служба Белого дома уточняет, что президент США Дональд Трамп примет Мирзиёева 16 мая. Глава Узбекистана проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, Министерстве обороны и Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

"По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях", — добавили в пресс-службе президента Узбекистана.