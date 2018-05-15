14:33 15 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов

Комил Алламжонов рассказал о деталях визита Мирзиёева в США

Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (14)
54720

Американская администрация уже назвала приезд узбекского лидера историческим, а Ташкент подтвердил, что страны намерены подписать крайне любопытный документ — совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов раскрыл детали визита Шавката Мирзиёева в США в ходе своего первого брифинга в Вашингтоне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Армен Гаспарян
Sputnik
Гаспарян: Узбекистан рискует оказаться перед выбором между Китаем и США
По его словам, самолет главы Узбекистана приземлится 15 мая в 17:00 в аэропорту Эндрюс в Вашингтоне, где Мирзиёева встретит руководство Госдепа США и другие официальные лица.

"Шестнадцатого мая Шавкат Мирзиёев встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Сначала будут проведены переговоры в узком кругу, затем — в расширенном. Представители Узбекистана и США обсудят вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах", — отметил Алламжонов.

В ходе визита, заметил он, планируется подписание более 40 документов, в том числе торгово-экономических и инвестиционных соглашений на общую сумму 8,5 миллиарда долларов. Однако эти цифры, добавил пресс-секретарь, могут измениться во время визита.

"В тот же день, вечером, состоится официальный прием, организованный Узбекистаном. На нем будут присутствовать руководство администрации США, главы министерств и ведомств, руководители крупных компаний и корпораций", — сказал он.

Семнадцатого мая президент Узбекистана посетит Пентагон и проведет переговоры с министром обороны США. На встрече с конгрессменами и сенаторами в Капитолии, заметил он, будут обсуждены вопросы всестороннего укрепления сотрудничества между двумя странами.

"Шавкат Мирзиёев также встретится с президентом Всемирного банка и проведет переговоры о привлечении инвестиций в экономику нашей страны", — заключил пресс-секретарь.

Дональд Трамп
AFP / DON EMMERT
Это не про бизнес, или Что США готовы предложить Мирзиёеву
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершит свой первый официальный визит в США.

Американская администрация уже назвала приезд узбекского лидера историческим, а официальный Ташкент подтвердил, что страны намерены подписать крайне любопытный документ — совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (14)

По теме

Куртов: в торговле с Узбекистаном США далеко до Китая и России
Теги:
Комил Алламжонов, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, США, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Названы победители конкурса красоты Miss Caspian 2018
    Красота по-каспийски

    Названы победители конкурса красоты Miss Caspian 2018: местные и зарубежные представители моды выбрали лучших азербайджанских моделей.

  • Шенгенская виза, архивное фото
    Окно в Европу

    Беларусь может договориться об упрощении визового режима с Евросоюзом до конца этого года, заявили в МВД республики.

  • Константин Тужба
    Абхазский гамбит

    Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба рассказал, почему в республике растет потребность в шахматных соревнованиях среди детей.

  • Акция протеста у здания РПА (11 апреля 2018). Ереван
    Мы остаемся!

    Министерство финансов Армении опровергает сообщения СМИ о массовых увольнениях в ведомстве.

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Латвийский выбор

    Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Латвией, но Рига делает все, чтобы не быть мостом между Западом и Востоком, заявил российский посол Евгений Лукьянов.

  • Линии электропередачи, архивное фото
    Борьба с зависимостью

    По мнению экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, энергетические проекты Москвы могут оставить балтийскую республику зависимой от России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Красная дорожка перед премьерой фильма Лето на 71-м Каннском кинофестивале (9 мая 2018). Канны, Франция
Дневник Канн. Лица, образы, наряды...
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровской крае
Сквозь пламя и дым: поезд под Хабаровском проехал через лесной пожар
Дети — главные жертвы войны в Сирии
Дети — главные жертвы войны в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054