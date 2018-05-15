Комил Алламжонов рассказал о деталях визита Мирзиёева в США

Американская администрация уже назвала приезд узбекского лидера историческим, а Ташкент подтвердил, что страны намерены подписать крайне любопытный документ — совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов раскрыл детали визита Шавката Мирзиёева в США в ходе своего первого брифинга в Вашингтоне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, самолет главы Узбекистана приземлится 15 мая в 17:00 в аэропорту Эндрюс в Вашингтоне, где Мирзиёева встретит руководство Госдепа США и другие официальные лица.

"Шестнадцатого мая Шавкат Мирзиёев встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Сначала будут проведены переговоры в узком кругу, затем — в расширенном. Представители Узбекистана и США обсудят вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах", — отметил Алламжонов.

В ходе визита, заметил он, планируется подписание более 40 документов, в том числе торгово-экономических и инвестиционных соглашений на общую сумму 8,5 миллиарда долларов. Однако эти цифры, добавил пресс-секретарь, могут измениться во время визита.

"В тот же день, вечером, состоится официальный прием, организованный Узбекистаном. На нем будут присутствовать руководство администрации США, главы министерств и ведомств, руководители крупных компаний и корпораций", — сказал он.

Семнадцатого мая президент Узбекистана посетит Пентагон и проведет переговоры с министром обороны США. На встрече с конгрессменами и сенаторами в Капитолии, заметил он, будут обсуждены вопросы всестороннего укрепления сотрудничества между двумя странами.

"Шавкат Мирзиёев также встретится с президентом Всемирного банка и проведет переговоры о привлечении инвестиций в экономику нашей страны", — заключил пресс-секретарь.

AFP / DON EMMERT Это не про бизнес, или Что США готовы предложить Мирзиёеву

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершит свой первый официальный визит в США.

Американская администрация уже назвала приезд узбекского лидера историческим, а официальный Ташкент подтвердил, что страны намерены подписать крайне любопытный документ — совместное заявление президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".