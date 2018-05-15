Посол Китая: у сотрудничества с Узбекистаном огромный потенциал

Инициативе "Один пояс — один путь" в этом году исполнилось пять лет, за которые удалось достичь отличных результатов, отметила посол Китая в Узбекистане Цзян Янь на конференции в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Вопросы взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, туризме, науке, культуре обсуждались на международной конференции "Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы "Один пояс — один путь", состоявшейся в Ташкенте 14 мая.

Инициативе "Один пояс — один путь" в этом году исполнилось пять лет, за которые удалось достичь отличных результатов, отметила посол Китая в Узбекистане Цзян Янь.

"Сейчас в этой великой работе участвуют более 100 стран и международных организаций. Из них с 69 странами Китай заключил соглашения. Проект полностью соответствует интересам всех стран, поскольку позволит повысить их благосостояние. Инициатива, первоначально предложенная Китаем, теперь имеет свои плоды по всему миру", — заявила она.

По ее словам, Узбекистан является ключевым связующим звеном между странами древнего Шелкового пути и одним из первых поддержал этот проект.

Кроме этого, Цзян Янь заявила, что в этом году будет отмечаться 40 лет открытой политики КНР, и многолетний опыт показал, что политика открытости способствует прогрессу.

"Потенциал и перспективы сотрудничества между Китаем и Узбекистаном огромны. Китайская сторона надеется укрепить взаимодействие с Узбекистаном в рамках реализации проекта "Один пояс — один путь", — сказала Цзян Янь.

В международной конференции "Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы "Один пояс — один путь" участвовали эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.