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Собака лает — караван идет: эксперт о реализации проектов КНР и Узбекистана

AFP / ANTONY DICKSON
Политика
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В Ташкенте 14 мая состоялась конференция "Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы "Один пояс — один путь".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Отношения между Узбекистаном и Китаем отличаются особой близостью, стабильностью и деловитостью, а критика и скепсис по поводу совместных проектов — это не повод от них отказываться, уверен руководитель Центра исследований России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Пань Давей.

"Отношения между Узбекистаном и Китаем зародились еще две тысячи лет назад, во времена Великого шелкового пути. Китай считает Узбекистан важной страной в Центральной Азии", — сказал Пань Давей.

Он отметил, что когда Узбекистан провозгласил свою независимость, КНР была одной из первых стран, признавших независимость этого государства.

Города мира. Шанхай
© Sputnik / Александр Вильф
В Ташкенте ждут китайцев для обсуждения инициативы "Один пояс — один путь"
"Сейчас в мире международные отношения подвергаются глубоким изменениям. С одной стороны, мы наблюдаем экономическую глобализацию, рост информатизации и культурного разнообразия, с другой, появляются серьезные вызовы и нерешенные проблемы", — подчеркивает эксперт.

Комментируя реакцию некоторых государств на проект "Один пояс — один путь" и в целом на сотрудничеству между Пекином и Ташкентом, он отметил, что несмотря на скепсис и критику у этих связей большое будущее.

"В мире есть отдельные личности, которые пытаются осуждать отношения между Узбекистаном и Китаем. Так было всегда. Мы должны делать то, что нам нужно. Узбекская пословица гласит: "Собака лает — караван идет". Наша дело — идти только вперед", — заключил Пань Давей.

В Ташкенте 14 мая состоялась конференция "Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы "Один пояс — один путь". В ней участвовали эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.

Теги:
Китай, Узбекистан



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