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Шавкат Мирзиёев встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании

Мирзиёев по пути в США встретился с заместителем главы МИД Великобритании

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (16)
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Президент Узбекистана обсудил с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом продвижение совместных программ и проектов в различных сферах.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая во время краткой технической остановки в аэропорту Лондона встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом, сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёев особо отметил важность эффективной реализации имеющегося большого потенциала двустороннего сотрудничества.

В Нарынском районе состоялось собрание актива
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в США
Участники беседы уделили внимание интенсификации контактов на различных уровнях, развитию практического взаимодействия, продвижению совместных программ и проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Дункан передал главе Узбекистана приветствия от имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Дункан высоко оценил усилия Узбекистана по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе, в том числе успешное проведение Международной конференции по Афганистану в марте этого года в Ташкенте. Он отметил, что британская сторона готова к укреплению полномасштабного сотрудничества между двумя государствами.

После технической остановки в Лондоне Мирзиёев вылетел в США.

 

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (16)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Алан Дункан, США, Великобритания, Международная политика



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