Мирзиёев по пути в США встретился с заместителем главы МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая во время краткой технической остановки в аэропорту Лондона встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом, сообщает пресс-служба главы республики.
Мирзиёев особо отметил важность эффективной реализации имеющегося большого потенциала двустороннего сотрудничества.
Дункан передал главе Узбекистана приветствия от имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Дункан высоко оценил усилия Узбекистана по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе, в том числе успешное проведение Международной конференции по Афганистану в марте этого года в Ташкенте. Он отметил, что британская сторона готова к укреплению полномасштабного сотрудничества между двумя государствами.
После технической остановки в Лондоне Мирзиёев вылетел в США.