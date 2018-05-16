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Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон

Шавкат Мирзиёев прилетел в Вашингтон

© Пресс служба президента Республики Узбекистан
Политика
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (19)
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По итогам официального визита планируется принятие Совместного заявления глав двух государств, а также подписание более 40 документов.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая прибыл с официальным визитом в США.

В аэропорту "Эндрюс" Мирзиёева встретили члены правительства США.

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон
© Пресс служба президента Республики Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон

Между узбекским лидером и Трампом планируются переговоры в Белом доме 16 мая. Сначала встреча пройдет в узком формате, затем — в расширенном.

Также Мирзиёев 17 мая встретится с Госсекретарем, министром обороны США, конгрессменами и сенаторами, президентом Всемирного банка и обсудит вопросы развития сотрудничества.

По итогам официального визита планируется принятие Совместного заявления глав двух государств, а также подписание более 40 документов.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (19)
Теги:
Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, Вашингтон



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