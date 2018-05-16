Шавкат Мирзиёев прилетел в Вашингтон

По итогам официального визита планируется принятие Совместного заявления глав двух государств, а также подписание более 40 документов.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая прибыл с официальным визитом в США.

В аэропорту "Эндрюс" Мирзиёева встретили члены правительства США.

© Пресс служба президента Республики Узбекистан Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон

Между узбекским лидером и Трампом планируются переговоры в Белом доме 16 мая. Сначала встреча пройдет в узком формате, затем — в расширенном.

Также Мирзиёев 17 мая встретится с Госсекретарем, министром обороны США, конгрессменами и сенаторами, президентом Всемирного банка и обсудит вопросы развития сотрудничества.

По итогам официального визита планируется принятие Совместного заявления глав двух государств, а также подписание более 40 документов.