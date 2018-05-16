МИД КНДР призвал Вашингтон к искренности в переговорах на высшем уровне

Переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально были намечены на 12 июня в Сингапуре. Однако 14 мая стало известно, что из-за военных учений США и Южной Кореи КНДР собирается отказаться от встречи.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван призвал Вашингтон участвовать в переговорах на высшем уровне между США и КНДР с "искренними" намерениями.

Он подчеркнул, что у КНДР пропадет интерес к переговорам с США, если Вашингтон будет только пытаться заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

"Мы больше не будем интересоваться переговорами, если США будут только предпринимать попытки в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия", — приводит его слова RT.

По его словам, Пхеньяну неизбежно придется пересмотреть вопрос о том, как следует реагировать на предстоящий саммит.