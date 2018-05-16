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Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп на встрече в Белом доме

Трамп — Мирзиёеву: для нас большая честь встречать вас в Белом доме

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В рамках трехдневного визита в США Шавкат Мирзиёев также встретится с представителями Пентагона, конгрессменами и сенаторами. Завершится визит 17 мая.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с американским коллегой перспективы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Приветствуя гостя, Трамп отметил, что Узбекистан остается важным государством и стратегическим партнером для США, а авторитет республики в регионе растет.

"Для нас честь встретиться с вами в Белом доме", — сказал президент США.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразив благодарность за приглашение и отметил, что США последовательно поддерживают Узбекистан.

"После президентских выборов в Узбекистане и США отношения между нашими странами поднялись на новый уровень. Название принимаемого сегодня Совместного заявления "Узбекистан и соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства" говорит само за себя, свидетельствует о наших стремлениях, нацеленных на дальнюю перспективу", — подчеркнул Мирзиёев.

Прибытие Шавката Мирзиёева с супругой в Вашингтон
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как встретили Шавката Мирзиёева в США
Данная встреча на высшем уровне стала уже третьей. Ранее лидеры двух государств встречали в Эр-Рияде и Нью-йорке.

В ходе трехдневного визита узбекской делегации в США запланированы переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составе, а также посещение узбекским лидером Пентагона и общение с сенаторами и конгрессменами.

Стороны уже подписали более полутора десятков документов в различных сферах.

Завершится визит узбекского лидера в США 17 мая.

Теги:
Белый дом, Пентагон, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, США, Международная политика



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