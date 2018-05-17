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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Дональдом Трампом

Что Мирзиёев обещал Трампу, и чем США помогут Узбекистану

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (22)
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В ходе общения с американским лидером президент Узбекистана обсудил с ним ключевые вопросы, касающиеся региональной безопасности, экономического сотрудничества и защиты прав человека.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп принял узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Главы государств подчеркнули, что это эта встреча ознаменовала новую эру стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Американский лидер высоко оценил проводимые Ташкентом экономические и общесвенно-политические реформы, а также обещал соответствующую поддержку и помощь в их реализации.

Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп на встрече в Белом доме
© Пресс-служба президента Узбекистана
Что сказал Дональд Трамп Шавкату Мирзиёеву в Белом доме
Одной из тем встречи стала проблема безопасности и борьба с терроризмом. Трамп поблагодарил Узбекистан за поддержку в этом вопросе и за те усилия, которые Ташкент предпринимает для стабилизации ситуации в регионе.

В этой связи США поддерживают начатые Шавкатом Мирзиёевым интеграционные процессы в Центральной Азии и по-прежнему готовы участвовать в диалоге со странами региона в формате "С5+1" с привлеением Афганистана в форматы многостороннего сотрудничества в Центральной Азии.

Кроме того, Дональд Трамп выразил готовность оказать политическую и консультативную помощь в реализации Узбекистаном железнодорожных и инфраструктурных проектов в Афганистане. В свою очередь Шавкат Мирзиёев заверил, что окажет дальнейшую поддержку Северной распределительной сети, вносящей вклад в достижение мира и стабильности в Афганистане.

В рамках укрепления военно-технического партнерства США и Узбекистан выступают за наращивание сотрудничества в оборонной сфере и намерены реализовать первый пятилетний план военного взаимодействия.

Не обошли лидеры двух стран и ситуацию с правами человека в Узбекистана Трамп с одобрением отнесся к проводимым в Узбекистане реформам в сфере правосудия, искоренения детского труда и защиты прав граждан, а Шавкат Мирзиёев заявил о решимости воплотить в жизнь всестороннюю "дорожную карту" по обеспечению свободы вероисповедания.

Города мира. Вашингтон
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбекистан и США подписали более 10 соглашений
Узбекистан готов сделать еще более прозрачными и благоприятными условия для работы американских компаний. Лидеры согласились изучить возможности для более тесного сотрудничества в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, химии, финансов, туризма, текстильной промышленности, здравоохранения и цифровых технологий. Во время визита между компаниями Узбекистана и США было подписано более 20 наиболее крупных контрактов, которые при их полноценной реализации составят сумму более 4,8 миллиардов долларов.

Трамп также выразил поддержку и готовность посодействовать вступлению Узбекистана в ВТО. В ответ узбекский лидер пообещал ратифицировать Женевскую Конвенцию об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм и Договоров Всемирной организации интеллектуальной собственности в области Интернета.

В четверг, 17 мая, президент Узбекистана посетит Пентагон, а также проведет переговоры с американскими сенаторами и конгрессменами.

Узбекско-американские отношения
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Узбекско-американские отношения
Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (22)

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Теги:
Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, США, Международная политика



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    В подмосковном аэропорту "Жуковский" тягач повредил пассажирский Boeing-737 кыргызстанской компании Avia Traffic Company.

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