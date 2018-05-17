Коротченко: для введения новых санкций США используют мифические обвинения

Ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой ДРСМД.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Заявления о нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не имеют каких-либо конкретных оснований и фактических подтверждений, это очередная попытка недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.

"Это известные обвинения, они связаны с тем, что мы нарушаем договор, разрабатывая и принимая на вооружение новые ракетные комплексы, которые якобы нарушают принятые Москвой обязательства. Но это чисто политические обвинения, ничем не подтвержденные, не подкрепленные абсолютно никакими фактическими обстоятельствами", — сказал Коротченко.

Он назвал такую риторику США продолжением враждебного курса Вашингтона по отношению к России. По словам Коротченко, США используют любые поводы для принятия "новых и новых санкций" и расширения списка предприятий и граждан РФ, попавших под их действие.

"Это попытка очередной недобросовестной конкуренции, стремление подорвать положение предприятий ОПК России за счет надуманных мифических обвинений, использовав их для новых санкций", — добавил эксперт.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении соглашения.