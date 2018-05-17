Кто кого: выдержал ли Мирзиёев рукопожатие Трампа

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в разное время пожимали руку лидеру США Дональду Трампу. Кто же из них вышел победителем в крепком рукопожатии.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп славится своим железным рукопожатием.

Многие политики замечали, что американский лидер имеет своеобразную манеру жать руку коллегам: он пытается в прямом смысле перетянуть человека на себя.

Из-за сильной руки Трампа уже случалось много курьезных случаев, когда на официальных приемах политики теряли равновесие и резко наклонялись в сторону президента США, следуя по инерции за движением его руки.

В прошлом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздоровался за руку с Дональдом Трампом. Тогда пользователи соцсети присудили таджикскому лидеру победу. День назад глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обменялся с Трампом рукопожатием. Чья хватка оказалась сильнее?

Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп

На этой неделе в Вашингтон с официальным визитом прибыл глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Белом доме прошли двусторонние переговоры между Мирзиёевым и Трампом.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент США Дональд Трамп

Американский лидер поприветствовал гостя на пороге Белого дома и обменялся с ним рукопожатием.

Первые несколько секунд Трамп энергично тряс руку Мирзиёева, а затем все же слегка перетянул узбекского коллегу на свою сторону.

Надо отдать должное главе Узбекистана: тот не покачнулся и не потерял равновесия.

После этого во время приветственной речи политики несколько раз обменялись рукопожатиями, но все прошло стандартно.

Пользователи соцсетей уже успели похвалить Мирзиёева за "устойчивость".

"Наш президент молодец: руку на себя потянул, не дал Трампу, как всегда, перетянуть руку при пожатии. Горжусь", — прокомментировали в Facebook.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент США Дональд Трамп

В 2017 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон снискал всеобщее одобрение после негласной победы в рукопожатии с Трампом, передает Sputnik Таджикистан.

На полях саммита арабо-мусульманских стран и США в столице Саудовской Аравии Рахмон устоял и не поддался Трампу.

"Противоборство" Рахмона и Трампа даже попало в Twitter в рубрику самых интересных новостей и моментов.

Российский телеведущий Владимир Соловьев так прокомментировал ситуацию: "А тут случилось большое несчастье — встретился с Рахмоном, — и стало ясно, что президента Таджикистана глава США перебороть на руках не может. Прижал его Эмомали и сказал: "Стоять здесь!" — сиронизировал Соловьев.