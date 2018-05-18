Военная тайна: какие вопросы обсудил Шавкат Мирзиёев с главой Пентагона

В Рамках трехдневного визита в США президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Пентагон и провел переговоры с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом.

ТАШКЕНТ, 18 ма — Sputnik. В заключительный день своего визита в США президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Пентагон и провел переговоры с делегацией этого военно-оборонного ведомства, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности Мирзиёев обсудил перспективы сотрудничества между странами в военно-технической сфере с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

В частности, узбекски лидер заявил, что после принятия Оборонной доктрины Узбекистан заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с другими государствами, включая США, а также в обмене опытом в сферах обороны и безопасности с Соединенными Штатами Америки.

В свою очередь министр обороны США Мэттис назвал Узбекистан "важным геостратегическим государством" в регионе и похвали за конструктивную внешнюю политику, особенно по отношению к соседним странам.

Кроме того, глава Пентагона поддержал усилия Ташкента по стабилизации ситуации в Афганистане и подчеркнул важность принятый в рамках визита пятилетнего плана военного сотрудничества, который, по его словам, послужит укреплению мира и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, но детали военно-технического сотрудничества или хотя бы имеющиеся планы в этом направлении пока не раскрываются.

Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая совершил свой первый официальный визит в США. В ходе поездки узбекский лидер встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, принял участие в переговорах в расширенном составе с участием деловых кругов, а также встретился с представителями Сената и Конгресса США.