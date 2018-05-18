Трамп: лидер КНДР может повторить судьбу Каддафи

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну следует выбрать южнокорейский путь развития, чтобы не повторить судьбу ливийского экс-диктатора Муаммара Каддафи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы перед встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтонбергом, пишет "Ведомости". Стенограмма ответов опубликована на сайте Белого дома.

"Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: "О, мы собираемся дать вам защиту. Мы собираемся дать вам военную силу. Мы собираемся дать вам все это. Мы вошли и уничтожили его", — напомнил Трамп о судьбе погибшего в 2011 году Каддафи.

"И мы сделали то же самое с Ираком", — уточнил американский лидер.

© Flickr / (stephan) МИД КНДР призвал Вашингтон к искренности в переговорах на высшем уровне

Теперь "эта модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку (с лидером КНДР). Но если мы заключим сделку, думаю, Ким Чен Ын будет очень-очень счастлив. Я действительно думаю, что он будет очень счастлив", — сказал Трамп.

Параллельно Трамп посетовал на то, что ближневосточная кампания опустошила американский бюджет на семь триллионов долларов. С тем же успехом "мы могли бы выбросить эти деньги из окна", отметил президент США.

Возвращаясь к судьбе Северной Кореи, президент США отметил, что Вашингтон не получал от Пхеньяна никаких официальных уведомлений, свидетельствующих об отмене намеченной на 12 июня встречи Ким Чен Ына и Трампа.