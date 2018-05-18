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Donald Trump

Трамп: лидер КНДР может повторить судьбу Каддафи

© REUTERS / Joshua Roberts
Политика
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Ранее стало известно об угрозах КНДР отменить встречу президентов США и Северной Кореи из-за продолжающихся совместных военных учений США и Южной Кореи.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну следует выбрать южнокорейский путь развития, чтобы не повторить судьбу ливийского экс-диктатора Муаммара Каддафи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы перед встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтонбергом, пишет "Ведомости". Стенограмма ответов опубликована на сайте Белого дома.

"Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: "О, мы собираемся дать вам защиту. Мы собираемся дать вам военную силу. Мы собираемся дать вам все это. Мы вошли и уничтожили его", — напомнил Трамп о судьбе погибшего в 2011 году Каддафи.

"И мы сделали то же самое с Ираком", — уточнил американский лидер.

Флаг КНДР
© Flickr / (stephan)
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Теперь "эта модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку (с лидером КНДР). Но если мы заключим сделку, думаю, Ким Чен Ын будет очень-очень счастлив. Я действительно думаю, что он будет очень счастлив", — сказал Трамп.

Параллельно Трамп посетовал на то, что ближневосточная кампания опустошила американский бюджет на семь триллионов долларов. С тем же успехом "мы могли бы выбросить эти деньги из окна", отметил президент США.

Возвращаясь к судьбе Северной Кореи, президент США отметил, что Вашингтон не получал от Пхеньяна никаких официальных уведомлений, свидетельствующих об отмене намеченной на 12 июня встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Теги:
Дональд Трамп, США, КНДР



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