Трамп: лидер КНДР может повторить судьбу Каддафи

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну следует выбрать южнокорейский путь развития, чтобы не повторить судьбу ливийского экс-диктатора Муаммара Каддафи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы перед встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтонбергом, пишет "Ведомости". Стенограмма ответов опубликована на сайте Белого дома.
"Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: "О, мы собираемся дать вам защиту. Мы собираемся дать вам военную силу. Мы собираемся дать вам все это. Мы вошли и уничтожили его", — напомнил Трамп о судьбе погибшего в 2011 году Каддафи.
"И мы сделали то же самое с Ираком", — уточнил американский лидер.
Параллельно Трамп посетовал на то, что ближневосточная кампания опустошила американский бюджет на семь триллионов долларов. С тем же успехом "мы могли бы выбросить эти деньги из окна", отметил президент США.
Возвращаясь к судьбе Северной Кореи, президент США отметил, что Вашингтон не получал от Пхеньяна никаких официальных уведомлений, свидетельствующих об отмене намеченной на 12 июня встречи Ким Чен Ына и Трампа.