Завершился официальный визит Шавката Мирзиёева в США

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Официальный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершился.

"Глава государства 18 мая прибыл в Ташкент", — сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, глава Узбекистана за время своей поездки в Вашингтон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Майклом Помпео и руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Лидеры двух стран приняли совместное заявление, подписали меморандумы в области образования и культуры и обсудили ряд стратегически важных тем — укрепление военно-технического партнерства, процессы интеграции в Центральной Азии, борьбу с терроризмом и безопасность.