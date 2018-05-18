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Политика

Шавкат Мирзиёев 19 мая посетит Андижанскую область

Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (26)
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Президент Узбекистана ознакомится с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, проведет собрание с активистами региона.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая посетит Андижанскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства на своей странице в Facebook Комил Алламжонов.

"В ходе визита планируется ознакомиться с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудить перспективные проекты, провести собрание с ответственными и активистами региона", — написал Алламжонов.

Напомним,президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая посетил с официальным визитом США.

Он успел встретиться с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем Майклом Помпео, руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом, а также конгрессменами.

Лидеры двух стран подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили ряд ключевых тем — процессы интеграции в Центральной Азии, военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом и безопасность.

 

 

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (26)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Андижанская область, Глава государства



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