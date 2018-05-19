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Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижан

Президент прибыл в Андижан

Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Президент ознакомится с деятельностью ряды предприятий области, проведет собрание с активистами региона.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-секретаря Мирзиёев Комила Алламжонова, в ходе визита планируется ознакомиться с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, обсудить перспективные проекты, провести собрание с ответственными и активистами региона.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 15 по 17 мая посетил с официальным визитом США.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Анджианская область, Андижан, Политика



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