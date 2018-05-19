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Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев рассказал, что поможет прокормить население Андижана

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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По словам президента, каждая семья в Андижанской области должна заниматься предпринимательством.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией программы "Каждая семья — предприниматель" на примере Андижанской области.

Эта концепция, разработанная по инициативе главы государства, нацелена на создание источников дохода путем обучения незанятого населения предпринимательству, ремесленничеству, фермерству и надомному труду.

"В Андижане население проживает компактно. Один-два завода будут недостаточны для обеспечения большого количества населения. Здесь людей можно прокормить только через предпринимательство, ремесленничество, птицеводство, рыбоводство", — отметил президент.

По его словам, если власти привлекут средства, предоставят необходимое оборудование, научат пользоваться им с умом, то люди будут содержать себя сами.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижан
Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент прибыл в Андижан
Люди смогут обустроить свой быт, купить книги детям, оплачивать налоги, электричество, увеличатся поступления в бюджет. Год спустя вложенные средства вернутся в двойном объеме. Так должна работать экономика", — сказал Мирзиёев.

Глава государства дал ответственным лицам поручения по определению объема продукции, которые будут доставлять предприниматели и ремесленники, производству востребованных товаров, развитию птицеводства и рыбоводства.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Андижанская область, Узбекистан, Политика



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