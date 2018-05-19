Шавкат Мирзиёев рассказал, что поможет прокормить население Андижана

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией программы "Каждая семья — предприниматель" на примере Андижанской области.
Эта концепция, разработанная по инициативе главы государства, нацелена на создание источников дохода путем обучения незанятого населения предпринимательству, ремесленничеству, фермерству и надомному труду.
"В Андижане население проживает компактно. Один-два завода будут недостаточны для обеспечения большого количества населения. Здесь людей можно прокормить только через предпринимательство, ремесленничество, птицеводство, рыбоводство", — отметил президент.
По его словам, если власти привлекут средства, предоставят необходимое оборудование, научат пользоваться им с умом, то люди будут содержать себя сами.
Глава государства дал ответственным лицам поручения по определению объема продукции, которые будут доставлять предприниматели и ремесленники, производству востребованных товаров, развитию птицеводства и рыбоводства.